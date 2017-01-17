Сборные Южной и Северной Америки могут организовать совместный турнир

По информации Bloomberg, футбольные власти Южной и Северной Америки рассматривают возможность создания совместного турнира. В настоящее время на континентах проводятся два отдельных соревнования – Кубок Америки среди южноамериканских сборных и Кубок КОНКАКАФ (раз в два года), в котором участвуют команды из Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна.

Первый розыгрыш нового кубка, который получит название Панамериканский турнир и будет проводиться раз в четыре года, планируют запустить в 2020 году. Его участниками станут лучшие сборные двух континентов.

Юбилейный Кубок Америки-2016 принес доход в размере около 400 миллионов долларов, что в четыре раза больше, чем Кубок КОНКАКАФ. Прибыль от Панамериканского турнира может составить 1 миллиард.