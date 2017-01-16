Мини-футбол. Покер Ниязова помог «Дине» разгромить КПРФ, «Динамо» забило 10 голов в ворота «Синары»

В матче 13-го тура Суперлиги «Динамо» на своем паркете не оставило шансов «Синаре», 10 раз поразив ворота соперника, а в ответ получив лишь два гола – 10:2.

Из других результатов отметим разгром КПРФ от «Дины» с покером Артема Ниязова и минимальную гостевую победу «Сибиряка» над «Новой Генерацией».

Чемпионат России. Суперлига. 13-й тур

КПРФ (Москва) – Дина (Москва) – 2:7 (1:6)

Голы: 0:1 – Эскердинья, 3; 0:2 – Ниязов, 5; 0:3 – Ниязов, 9; 0:4 – Ниязов, 10; 0:5 – Асадов, 14; 1:5 – Пула, 17; 1:6 – Эскердинья, 19; 2:6 – Адри, 31; 2:7 – Ниязов, 41.

Новая Генерация (Сыктывкар) – Сибиряк (Новосибирск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Нугуманов, 6.

Тюмень – Прогресс (Глазов) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Батырев, 40; 1:1 – Козлов, 40; 2:1 – Бахур, 40; 2:2 – Будин, 45.

Динамо (Московская область) – Синара (Екатеринбург) – 10:2 (4:0)

Голы: 1:0 – Робиньо, 9; 2:0 – Сергеев, 12; 3:0 – Вилде, 16; 4:0 – Фернандиньо, 18; 5:0 – Шакиров, 27; 6:0 – Бурков, 32; 6:1 – Герасимов, 34; 7:1 – Фернандиньо, 36; 8:1 – Фернандиньо, 43; 8:2 – Демин, 46; 9:2 – Вилде, 47; 10:2 – Шакиров, 50.

Ухта – Газпром-ЮГРА – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Кузнецов, 12; 1:1 – Афанасьев, 23; 2:1 – Шаяхметов, 37.