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    АПЛ. Гол Ибрагимовича спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче против «Ливерпуля»

    В центральном матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» в концовке игры упустил победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Единственный гол в составе гостей с пенальти на свой счет записал Джеймс Милнер, который реализовал 10-й удар с одиннадцатиметровой отметки подряд в рамках чемпионата Англии.

    Таким образом, «Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» остался на шестой позиции, имея в активе 40 баллов.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Милнер, 27 (с пенальти); 1:1 – Ибрагимович, 84.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2017 20:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Диер 15 января 2017, 21:32

      Полное разочерования, а не игра!!! Погбу палцы отрезат бы... Штрафник мля, все карты перепутал

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 15 января 2017, 21:16

      Зашла ставка)

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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 15 января 2017, 20:54

      Вперёд Челси. Все делается для их чемпионства. Шикарный тур.

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