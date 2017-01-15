АПЛ. Гол Ибрагимовича спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче против «Ливерпуля»

В центральном матче 21-го тура АПЛ «Ливерпуль» в концовке игры упустил победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Единственный гол в составе гостей с пенальти на свой счет записал Джеймс Милнер, который реализовал 10-й удар с одиннадцатиметровой отметки подряд в рамках чемпионата Англии.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 45 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» остался на шестой позиции, имея в активе 40 баллов.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 1:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Милнер, 27 (с пенальти); 1:1 – Ибрагимович, 84.

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