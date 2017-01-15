Черданцев: «Жора-ипотека»? С таким же успехом можно называть меня «Гоша-алименты»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как относится к шуткам про имеющуюся у него ипотеку. Черданцев также заявил, что многие опытные комментаторы заслужили право давать собственную оценку спортивным событиям.

«Если речь идет про интернет-мем «Жора-ипотека», то он ко мне не относится вдвойне. Во-первых, я не откликаюсь на имя Жора. Меня назвали в честь деда, который погиб, что называется, при исполнении, еще до моего рождения. Поэтому других вариантов, кроме как Георгий с коротким именем Юра, просто не было. Единственный человек, который всю жизнь называл меня Жорой, а я отзывался, не поправлял, — Владимир Никитович Маслаченко. Хотя он прекрасно знал, что у меня другое короткое имя – Юра. Но почему-то нравилось называть меня именно Жорой.

Во-вторых, ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза. У нас только родился сын, жена не работала, так что было непросто. Но мы справились, хотя еле сводили концы с концами из-за этого кредита. К счастью, я его достаточно быстро закрыл. И с тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие.

Так что вынужден разочаровать: мем звучит, может быть, и прикольно (причем придумал его скорее всего измученный ипотекой телезритель), но ко мне он отношения не имеет. С таким же успехом можно называть меня «Гоша-алименты».

Теперь что касается объективности или необъективности высказываний. Из-за них, как я понимаю, и ипоявился мем про ипотеку, который при случае адресуется теперь уже не только мне, но и коллегам. Мне кажется, мы, комментаторы, которые работают на трансляциях, говорят или пишут о футболе в телепередачах, на радио и в других СМИ по десять и больше лет, пробив цифру в тысячу репортажей за карьеру, заслужили право давать собственную оценку спортивным событиям, игрокам, тренерам, быть своего рода критиками. В этом, собственно и заключается суть профессии состоявшегося комментатора, признанного футбольным (если мы говорим о футболе) сообществом. К этому должен стремиться любой комментатор, этого от него на самом деле и ждут: не просто гонять мяч туда-сюда по площадке, а давать оценку происходящему и участникам событий. Особенно когда речь заходит о ситуациях спорных. Между «гонять мяч» и «давать оценку» – пропасть во много лет работы, сотни репортажей, газетных колонок, статей.

А самое главное – признание. Многие комментаторы, которые начали свою карьеру 15-20 лет назад, давным-давно заслужили это признание и, следовательно, право давать оценку. Она, как и моя в том числе, не может устраивать всех, потому что моя оценка, конечно, субъективна, и я высказываю свое мнение. Оно основано не на сумме долга по ипотеке или ежемесячных платежей ЖКХ, а моего видения той или иной ситуации.

При этом, мне кажется, в отношении спортивного события понятие «объективная оценка» вообще неприменимо. Хотя бы просто потому, что для многих болельщиков объективной оценкой будет только та, когда хвалят их любимую команду и ругают соперников. Во всех остальных случаях для таких болельщиков репортаж всегда ведет «Жора-ипотека», – сказал Черданцев.