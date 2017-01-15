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  • Черданцев: «Жора-ипотека»? С таким же успехом можно называть меня «Гоша-алименты»

Черданцев: «Жора-ипотека»? С таким же успехом можно называть меня «Гоша-алименты»

15 января 2017, 12:18
12

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как относится к шуткам про имеющуюся у него ипотеку. Черданцев также заявил, что многие опытные комментаторы заслужили право давать собственную оценку спортивным событиям.

«Если речь идет про интернет-мем «Жора-ипотека», то он ко мне не относится вдвойне. Во-первых, я не откликаюсь на имя Жора. Меня назвали в честь деда, который погиб, что называется, при исполнении, еще до моего рождения. Поэтому других вариантов, кроме как Георгий с коротким именем Юра, просто не было. Единственный человек, который всю жизнь называл меня Жорой, а я отзывался, не поправлял, — Владимир Никитович Маслаченко. Хотя он прекрасно знал, что у меня другое короткое имя – Юра. Но почему-то нравилось называть меня именно Жорой.

Во-вторых, ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза. У нас только родился сын, жена не работала, так что было непросто. Но мы справились, хотя еле сводили концы с концами из-за этого кредита. К счастью, я его достаточно быстро закрыл. И с тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие.

Так что вынужден разочаровать: мем звучит, может быть, и прикольно (причем придумал его скорее всего измученный ипотекой телезритель), но ко мне он отношения не имеет. С таким же успехом можно называть меня «Гоша-алименты».

Теперь что касается объективности или необъективности высказываний. Из-за них, как я понимаю, и ипоявился мем про ипотеку, который при случае адресуется теперь уже не только мне, но и коллегам. Мне кажется, мы, комментаторы, которые работают на трансляциях, говорят или пишут о футболе в телепередачах, на радио и в других СМИ по десять и больше лет, пробив цифру в тысячу репортажей за карьеру, заслужили право давать собственную оценку спортивным событиям, игрокам, тренерам, быть своего рода критиками. В этом, собственно и заключается суть профессии состоявшегося комментатора, признанного футбольным (если мы говорим о футболе) сообществом. К этому должен стремиться любой комментатор, этого от него на самом деле и ждут: не просто гонять мяч туда-сюда по площадке, а давать оценку происходящему и участникам событий. Особенно когда речь заходит о ситуациях спорных. Между «гонять мяч» и «давать оценку» – пропасть во много лет работы, сотни репортажей, газетных колонок, статей.

А самое главное – признание. Многие комментаторы, которые начали свою карьеру 15-20 лет назад, давным-давно заслужили это признание и, следовательно, право давать оценку. Она, как и моя в том числе, не может устраивать всех, потому что моя оценка, конечно, субъективна, и я высказываю свое мнение. Оно основано не на сумме долга по ипотеке или ежемесячных платежей ЖКХ, а моего видения той или иной ситуации.

При этом, мне кажется, в отношении спортивного события понятие «объективная оценка» вообще неприменимо. Хотя бы просто потому, что для многих болельщиков объективной оценкой будет только та, когда хвалят их любимую команду и ругают соперников. Во всех остальных случаях для таких болельщиков репортаж всегда ведет «Жора-ипотека», – сказал Черданцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия
Комментарии (12)
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la verdad
1484472920
ОК. Не ипотека. Юра Лизоблюд подойдёт? Или Георгий Скользкий?)))
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Gullit 76
1484473154
Смешно когда миллионеры плачутся о трудной жизни.Он Кремль купил?
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Александр52
1484474669
Георгий, будьте мужчиной, объясните мне. На протяжении последних 10 лет я ежемесячно платил по 1400 рублей лишь только за то, чтобы смотреть по НТВ плюс чемпионат Испании , который вы иногда с понтом комментировали. Кстати, вас там уже нет, а я продолжаю им платить, может быть зря, но я надеюсь, что вдруг произойдёт чудо, и вновь начнут транслировать моего любимого Месси. Но чуда не происходит, но самое обидное никто не признаётся, что именно он шалунишка отключил трансляцию Испании. Жора, но похоже это ваших рук дело. Вы действительно опасный человек. Знаете почему??? Иногда вас приходится слышать и вот что проявляется в ваших интонациях - Жора, вы маленький диктатор, уничтожающий всё вокруг себя. Вы научились повышать голос на своих коллег комментаторов и ваше мнение стало непререкаемым. Вы быстро заматерели и в вас не стало души комментатора, вы стали орать как Губерниев, что раздражает. Извините, но я вас всегда отключаю и смотрю футбол без ваших слов, в них больше нет профессионализма. Хотите исправиться ? Всё просто -для начала верните Испанию.
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BarStep
1484480618
"Давным-давно заслужили признание"..., хотелось бы уточнить - чье признание? Хвалить друг друга на "нашем футболе", а теперь на "матч тв" и получить признание болельщиков и специалистов, как говорят в Одессе - есть большая разница! Заслужить авторитет, уважение, а вместе с тем и признание - не исчисляется количеством изданных статеек и тем более количеством без цельно прожитых лет в профессии...
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Наварх
1484481503
В Вас нет объективности. Гоша-говорун один из высокомерных и отталкивающих комментаторов, его лицо скоро распухнет, от синьки, до такой степени, что "не влезет в камеру", а его ором врагов пугать. Хуже может быть только лицемер Губерниев. Без обид, это моё субъективное мнение основанное на виденье той или иной ситуации, ведь болельщики со стажем 15-20 и более лет заслужили давать собственную оценку таким как Жора-трепач.
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naumanov
1484482504
На голума похож
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,bpjy
1484484170
жору понесло
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edw7777
1484487006
Одна из самых отвратительных, надменных, самовлюбленных личностей на нашем телевидении. Чего еще ждать от подобных мерзавцев... Слов нет.
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арейская
1484521945
Всегда удивлялась, что общего в этих именах, Георгий и Юра, как их связать, может кто просветит?
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