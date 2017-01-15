Овчинников назвал Лунева открытием по итогам 2016 года

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников назвал имя вратаря, который больше всего запомнился ему своей игрой в прошлом году. Специалист отметил новобранца «Зенита» Андрея Лунева.

«Очень понравился Лунев. Для меня – открытие. И не я его оценил, а игра Лунева заставила его запомнить.

Мы пока не знаем, будет он играть или нет в «Зените». А если будет, то хорошо или плохо. О качестве футболиста можно судить после двух-трех сезонов. Но именно как открытие назову Лунева», – заявил Овчинников.