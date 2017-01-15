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    Овчинников: «Акинфеев блистал и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал оценку выступлениям вратаря команды Игоря Акинфеева по итогам 2016 года. Специалист выразил уверенность, что голкипер показывал самый высокий уровень во всех турнирах.

    «2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сэйвов – это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы», – заявил Овчнников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2017 09:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 15 января 2017, 10:12

      Мы в курсе, Босс. Телевизор смотрим, результаты видим. :)

      3
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 января 2017, 10:05

      Только за него и не стыдно. Остальные же просто .....

      4
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