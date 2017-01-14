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    Президент «Барселоны»: «Хочу всех успокоить: Месси продлит контракт с клубом. Лично об этом позабочусь»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси продлит контракт с командой. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.

    «Мы не беспокоимся. Я лично позабочусь о том, чтобы Месси продлил контракт с «Барселоной». На все нужно время. Мы хотим, чтобы он остался в команде, но я не буду выдавать никаких подробностей. Он лучший в мире и хочет остаться в «Барселоне», – сказал Бартомеу.

    Источник: Goal.com

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    14.01.2017 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 января 2017, 07:25

      Иди минет ему сделай.. Уволили директора клуба, только потому, что он выделил всю команду, а не только Месси. И за это уволили. Теперь всегда против такой команды буду болеть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 января 2017, 00:37

      Да

      1
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