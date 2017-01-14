Президент «Барселоны»: «Хочу всех успокоить: Месси продлит контракт с клубом. Лично об этом позабочусь»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси продлит контракт с командой. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2018 года.

«Мы не беспокоимся. Я лично позабочусь о том, чтобы Месси продлил контракт с «Барселоной». На все нужно время. Мы хотим, чтобы он остался в команде, но я не буду выдавать никаких подробностей. Он лучший в мире и хочет остаться в «Барселоне», – сказал Бартомеу.