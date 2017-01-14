Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Никогда не сомневался в своих способностях»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не стал падать духом после неудачного сезона в «Челси». Напомним, 53-летний специалист был уволен с поста рулевого синих в декабре 2015 года по прошествии 16-туров чемпионата-2015/16.

    «У меня никогда не было сомнений в своих способностях. Даже в тот период, когда моим командам не удавалось показывать хороший результат. Как много специалистов добивались успеха ежегодно? Я был чемпионом менее двух лет назад. Я выиграл лигу с самым большим уровнем конкуренции в мире два года назад, а не 20 лет. Поэтому я не видел в этом проблемы.

    Я знаю свои достоинства и мотивы, я знаю, о чем я мечтаю. Ведь очевидно, что у меня есть мечты относительно моей тренерской карьеры. Я молод как тренер», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2017 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +37

      Cheapnick 14 января 2017, 16:32

      SPECIAL ONE!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 14 января 2017, 16:28

      Выведи Халл Сити в чемпионы,никто не будет сомневаться! Павлин!Долго молчал,снова закукарекал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Chicha 14 января 2017, 13:26

      Особенный.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11