Моуринью: «Никогда не сомневался в своих способностях»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не стал падать духом после неудачного сезона в «Челси». Напомним, 53-летний специалист был уволен с поста рулевого синих в декабре 2015 года по прошествии 16-туров чемпионата-2015/16.

«У меня никогда не было сомнений в своих способностях. Даже в тот период, когда моим командам не удавалось показывать хороший результат. Как много специалистов добивались успеха ежегодно? Я был чемпионом менее двух лет назад. Я выиграл лигу с самым большим уровнем конкуренции в мире два года назад, а не 20 лет. Поэтому я не видел в этом проблемы.

Я знаю свои достоинства и мотивы, я знаю, о чем я мечтаю. Ведь очевидно, что у меня есть мечты относительно моей тренерской карьеры. Я молод как тренер», – сказал Моуринью.