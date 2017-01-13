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    Моуринью во время пресс-конференции ответил на чужой телефон

    Во время традиционной пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прервал свою речь и решил ответить на телефон репортера, который забыл свой гаджет на столе. Судя по реакции португальца, своему коллеге звонила журналистка издания talkSPORT.

    Матч 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль» намечен на 15 января. Начало – 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    13.01.2017 19:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +201

      falanor 14 января 2017, 01:12

      ситуация смешная конечно, но думаю журналисту за это всыпали по первое число. просто если бы у Маура было плохое настроение и он бы встал и ушел из-за этого инцидента (а мы все знаем что он может такое отчудить), то журналиста повесили бы )))))

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper > falanor 14 января 2017, 19:11

      или запустил бы в лицо этому журналисту))

      0
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      Рейтинг: +201

      falanor > allkeeper 14 января 2017, 23:10

      ну и такое могло быть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 13 января 2017, 23:16

      Какой актёр пропадает!))) Верю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 января 2017, 22:19

      Красавец)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Little town blues 13 января 2017, 21:15

      Корреспондент бёрет трубку и говорит своей коллеге: "Ты в курсе, что у меня Моуринью здесь? Или ты забыла? Или ты не знала?"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 января 2017, 20:38

      С удовольствием посмотрел.Чувство юмора+артистизм.Особенный.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 13 января 2017, 19:59

      Умеет позитивно шутить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Chicha 13 января 2017, 19:33

      Молодец Жозе.

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