Моуринью во время пресс-конференции ответил на чужой телефон

Во время традиционной пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прервал свою речь и решил ответить на телефон репортера, который забыл свой гаджет на столе. Судя по реакции португальца, своему коллеге звонила журналистка издания talkSPORT.

Матч 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» намечен на 15 января. Начало – 19:00 по московскому времени.