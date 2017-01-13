Моуринью во время пресс-конференции ответил на чужой телефон

ситуация смешная конечно, но думаю журналисту за это всыпали по первое число. просто если бы у Маура было плохое настроение и он бы встал и ушел из-за этого инцидента (а мы все знаем что он может такое отчудить), то журналиста повесили бы )))))
Во время традиционной пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прервал свою речь и решил ответить на телефон репортера, который забыл свой гаджет на столе. Судя по реакции португальца, своему коллеге звонила журналистка издания talkSPORT.
Матч 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» намечен на 15 января. Начало – 19:00 по московскому времени.
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— Manchester United (@ManUtd) 13 января 2017 г.