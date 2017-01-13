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Моуринью во время пресс-конференции ответил на чужой телефон

13 января 2017, 19:23
9

Во время традиционной пресс-конференции в преддверии матча с «Ливерпулем» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прервал свою речь и решил ответить на телефон репортера, который забыл свой гаджет на столе. Судя по реакции португальца, своему коллеге звонила журналистка издания talkSPORT.

Матч 21-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль» намечен на 15 января. Начало – 19:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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Chicha
1484325187
Молодец Жозе.
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bafor
1484326775
Умеет позитивно шутить.
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Аскорбин
1484329081
С удовольствием посмотрел.Чувство юмора+артистизм.Особенный.
Ответить
Little town blues
1484331311
Корреспондент бёрет трубку и говорит своей коллеге: "Ты в курсе, что у меня Моуринью здесь? Или ты забыла? Или ты не знала?"
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SunRomeS
1484335174
Красавец)))
Ответить
Sedoi_Goblin
1484338572
Какой актёр пропадает!))) Верю!
Ответить
falanor
1484345532
ситуация смешная конечно, но думаю журналисту за это всыпали по первое число. просто если бы у Маура было плохое настроение и он бы встал и ушел из-за этого инцидента (а мы все знаем что он может такое отчудить), то журналиста повесили бы )))))
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