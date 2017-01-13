Камера-паук впервые появится в Англии на матче «МЮ» с «Ливерпулем»

В воскресенье в английской Премьер-лиге состоится центральный матч 21-го тура, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Известно, что впервые в истории чемпионата Англии на этой встрече будет использована камера-паук. Ее особенность заключается в том, что можно будет увидеть некоторые игровые моменты с высоты птичьего полета. Камера с углом обзора в 360 градусов работает над всем полем на высоте от 10 до 40 метров.

Стоит отметить, что подобная технология уже применяется во многих видах спорта. Футбольные болельщики могли видеть ее на матчах Лиги чемпионов и чемпионата мира.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 15 января, в 19:00 по московскому времени.