Генеральный директор «Барселоны»: «Продление контракта с Месси? Мы не можем тратить более 70% на зарплаты»

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау рассказал, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.

«Новый контракт Месси? «Барселона» не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игрокам, поэтому необходимо сделать невозможное. Один из вариантов – увеличение прибыли. Это входит в наш стратегический план. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам необходимо расставлять приоритеты. «Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в истории продолжал оставаться в команде. Я хочу успокоить болельщиков, но во всем нужен здравый смысл», – сказал Грау.