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    Генеральный директор «Барселоны»: «Продление контракта с Месси? Мы не можем тратить более 70% на зарплаты»

    Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау рассказал, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.

    «Новый контракт Месси? «Барселона» не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игрокам, поэтому необходимо сделать невозможное. Один из вариантов – увеличение прибыли. Это входит в наш стратегический план. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам необходимо расставлять приоритеты. «Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в истории продолжал оставаться в команде. Я хочу успокоить болельщиков, но во всем нужен здравый смысл», – сказал Грау.

    Источник: Marca

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    11.01.2017 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 января 2017, 11:46

      Как-то он не очень успокоил...Вам так не кажется?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 12 января 2017, 05:47

      Лучше Неймара продайте. Он все равно затерялся уже.

      2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 12 января 2017, 04:21

      По-любому договорятся, ещё целых 1,5 года на это есть! Барса без Лео будет совсем другой!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 января 2017, 00:51

      Месси в КИТААААААААЙ !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 12 января 2017, 00:25

      ой не пребедняйтесь вы на нём бабок больше сделали чем ему платите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Mr_Stepanov > Андрей 26 rus 12 января 2017, 02:54

      Скажу по секрету: на любом человеке, который работает на кого-то, зарабатывают больше, чем ему платят. И это не повод повышать зарплату или предлагать более выгодный контракт.

      5
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 12 января 2017, 00:21

      Да конечно продлят)

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