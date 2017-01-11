Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генеральный директор «Барселоны»: «Продление контракта с Месси? Мы не можем тратить более 70% на зарплаты»

Генеральный директор «Барселоны»: «Продление контракта с Месси? Мы не можем тратить более 70% на зарплаты»

11 января 2017, 23:11
7

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау рассказал, что клуб намерен продлить контракт с нападающим Лионелем Месси. Напомним, что действующее соглашение 29-летнего аргентинца с каталонским клубом рассчитано до лета 2018 года.

«Новый контракт Месси? «Барселона» не может тратить более 70% бюджета на зарплаты игрокам, поэтому необходимо сделать невозможное. Один из вариантов – увеличение прибыли. Это входит в наш стратегический план. Мы хотим иметь лучших футболистов, но нам необходимо расставлять приоритеты. «Барселона» хочет, чтобы лучший игрок в истории продолжал оставаться в команде. Я хочу успокоить болельщиков, но во всем нужен здравый смысл», – сказал Грау.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fon_der_tan
1484169690
Да конечно продлят)
Ответить
Андрей 26 rus
1484169938
ой не пребедняйтесь вы на нём бабок больше сделали чем ему платите
Ответить
VikNMar
1484171495
Месси в КИТААААААААЙ !!!
Ответить
Томь вперёд
1484184094
По-любому договорятся, ещё целых 1,5 года на это есть! Барса без Лео будет совсем другой!
Ответить
Max Urbanov
1484189238
Лучше Неймара продайте. Он все равно затерялся уже.
Ответить
ProstoPolzovatel
1484297165
Как-то он не очень успокоил...Вам так не кажется?)))
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
3
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
3
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
Вчера, 15:44
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
Вчера, 11:34
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
Вчера, 08:39
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
8 августа
2
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
8 августа
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
8 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
8 августа
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+