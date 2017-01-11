Энрике: «Неявка игроков «Барселоны» на церемонию ФИФА? Я поддерживаю любое их решение»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что не видит в решении игроков каталонского клуба не посещать церемонию вручения премии ФИФА лучшему футболисту года ничего предосудительного. Сине-гранатовые пропустили мероприятие из-за подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика». Напомним, в первой встрече в Бильбао «блауграна» потерпела поражение – 1:2. Поединок состоится в среду, 11 января.

«Присутствовать на церемонии или нет – это индивидуальное решение каждого. И я уважаю его, тем более, что сегодня нам предстоит очень важная игра. Я поддержал бы любой выбор своих игроков», – сказал Энрике.