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    Энрике: «Неявка игроков «Барселоны» на церемонию ФИФА? Я поддерживаю любое их решение»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что не видит в решении игроков каталонского клуба не посещать церемонию вручения премии ФИФА лучшему футболисту года ничего предосудительного. Сине-гранатовые пропустили мероприятие из-за подготовки к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика». Напомним, в первой встрече в Бильбао «блауграна» потерпела поражение – 1:2. Поединок состоится в среду, 11 января.

    «Присутствовать на церемонии или нет – это индивидуальное решение каждого. И я уважаю его, тем более, что сегодня нам предстоит очень важная игра. Я поддержал бы любой выбор своих игроков», – сказал Энрике.

    Источник: Marca

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    11.01.2017 00:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 13 января 2017, 13:46

      Да все правильно, че там тупить. Со чпокарем там все понятно...Геям, дорога в светлое будущее обеспечена...

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 11 января 2017, 06:47

      Не захотели тухлыми сидеть.

      -1
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 11 января 2017, 05:41

      Да а что толку и так все ясно было заранее
      Че сидеть там тухнуть
      Да и своими именами поднимать рейтинг мероприятия

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