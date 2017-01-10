«Локомотив» изменил место проведения третьего сбора

Руководство «Локомотива» приняло решение перенести третий зимний сбор команды из Турции в Испанию. Таким образом, заключительный этап подготовки железнодорожников к весенней части чемпионата России пройдет в Эстепоне, а не в Белеке, как было намечено изначально. В рамках сбора красно-зеленые, вероятнее всего, сыграют три контрольных поединка.

Напомним, первый сбор «Локомотива» состоится там же – в Эстепоне, второй подопечные Юрия Семина проведут тоже в Испании, но уже в Марбелье.