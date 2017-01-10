Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Никто в России не купит телеправа на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за ту цену, что хочет ФИФА»

    По словам вице-премьера России и главы РФС Виталия Мутко, ни один из российских телеканалов не готов потратить на приобретение прав на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года ту сумму, которую просит ФИФА. Тем не менее, он надеется, что данный вопрос решится положительно в ближайшее время.

    Напомним, ранее Мутко сообщал, что за возможность транслировать матчи двух ближайших крупных международных турниров нужно заплатить 100 миллионов долларов.

    «ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать. Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 января 2017, 11:13

      Очередь по перехвату денег уже создана.Как только деньги будут выделены из бюджета и они ещё будут находиться в полете, то тут же они будут перехвачены
      и первый в этой очереди уже стоит Мудко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 января 2017, 11:08

      да за одну сотую этих денег можно нехилый пиратский сервак поднять с блэкджеком и шлюхами, а потом транслировать из него на все возможные виды сопок, и на оставшиеся деньги бухать шампус в Монако ))
      ФИФА совсем с дубу рухнули, пусть Китаю впаривают такие трансляции.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 11 января 2017, 10:41

      Просто не надо покупать права на трансляцию всех матчей ЧМ,а только с участием нашей сборной и матчи сильнейших команд-тогда и денег будет достаточно-остальные матчи вряд ли будут большей части аудитории интересны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      hans6978T 10 января 2017, 23:34

      Договорятся, суммы откатов не могут определить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 10 января 2017, 20:47

      Конечно никто, а из кого выбирать-то...Подобные турниры обычно отдаются на показ 1 каналу, ВГТРК (Россия 1) и МАТЧ ТВ. Они все частично или полностью в собственности у государства...Поэтому и торгуются, ведь денег на это днём с огнём в казне не сыщешь...А всем остальным это не интересно, разве только зарубежные спортивные телеканалы, которые у нас показывают (типа Eurosport), могут эти права купить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 января 2017, 20:33

      Из бюджета Петербургского стадиона выделите.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 января 2017, 19:44

      А ты,судя по откатам в 90-х при Собчаке ,меньше 10 % не берёшь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      дронго32 10 января 2017, 19:37

      Прикольно!Мы теперь и свой чемпионат мира не сможем посмотреть(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11