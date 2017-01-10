Мутко: «Никто в России не купит телеправа на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за ту цену, что хочет ФИФА»

По словам вице-премьера России и главы РФС Виталия Мутко, ни один из российских телеканалов не готов потратить на приобретение прав на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года ту сумму, которую просит ФИФА. Тем не менее, он надеется, что данный вопрос решится положительно в ближайшее время.

Напомним, ранее Мутко сообщал, что за возможность транслировать матчи двух ближайших крупных международных турниров нужно заплатить 100 миллионов долларов.

«ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать. Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом», – сказал Мутко.