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  • Мутко: «Никто в России не купит телеправа на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за ту цену, что хочет ФИФА»

Мутко: «Никто в России не купит телеправа на показ Кубка конфедераций и ЧМ-2018 за ту цену, что хочет ФИФА»

10 января 2017, 19:14
8

По словам вице-премьера России и главы РФС Виталия Мутко, ни один из российских телеканалов не готов потратить на приобретение прав на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года ту сумму, которую просит ФИФА. Тем не менее, он надеется, что данный вопрос решится положительно в ближайшее время.

Напомним, ранее Мутко сообщал, что за возможность транслировать матчи двух ближайших крупных международных турниров нужно заплатить 100 миллионов долларов.

«ФИФА перестраивается, ей нужны доходы, которые они запланировали выручить от реализации телеправ, но есть реальная стоимость в России, поэтому ни один канал за такую сумму не готов покупать. Переговоры ведутся. Думаю, они близки к завершению и увенчаются успехом», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (8)
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дронго32
1484066274
Прикольно!Мы теперь и свой чемпионат мира не сможем посмотреть(((
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shinnik
1484066679
А ты,судя по откатам в 90-х при Собчаке ,меньше 10 % не берёшь...
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Kulimen
1484069624
Из бюджета Петербургского стадиона выделите.
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ProstoPolzovatel
1484070426
Конечно никто, а из кого выбирать-то...Подобные турниры обычно отдаются на показ 1 каналу, ВГТРК (Россия 1) и МАТЧ ТВ. Они все частично или полностью в собственности у государства...Поэтому и торгуются, ведь денег на это днём с огнём в казне не сыщешь...А всем остальным это не интересно, разве только зарубежные спортивные телеканалы, которые у нас показывают (типа Eurosport), могут эти права купить...
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hans6978T
1484080486
Договорятся, суммы откатов не могут определить.
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nemolod
1484120470
Просто не надо покупать права на трансляцию всех матчей ЧМ,а только с участием нашей сборной и матчи сильнейших команд-тогда и денег будет достаточно-остальные матчи вряд ли будут большей части аудитории интересны!
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FanatSerj
1484122133
да за одну сотую этих денег можно нехилый пиратский сервак поднять с блэкджеком и шлюхами, а потом транслировать из него на все возможные виды сопок, и на оставшиеся деньги бухать шампус в Монако )) ФИФА совсем с дубу рухнули, пусть Китаю впаривают такие трансляции.
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vladimir-7
1484122383
Очередь по перехвату денег уже создана.Как только деньги будут выделены из бюджета и они ещё будут находиться в полете, то тут же они будут перехвачены и первый в этой очереди уже стоит Мудко.
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