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    Кришито: «Надеюсь, новички покажут свой уровень в «Зените»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито обозначил цели, поставленные перед собой на вторую часть сезона. Итальянский легионер питерского клуба также выразил надежду, что все новички команды смогут себя проявить на должном уровне.

    «Какие ставлю цели? Будет тоже непросто – мы хотим стать чемпионами, но пока отстаем на пять очков от «Спартака». Что касается Лиги Европы, то это важный для нас турнир, и нас ждет встреча против «Андерлехта» на пути к трофею.

    Что касается новичков, я знаю их как футболистов, мы много раз играли друг против друга. Это хорошие футболисты, и, надеюсь, они покажут свой уровень в «Зените». Впереди – тренировочные сборы, и мы должны суметь выстроить команду за это время», – заявил Кришито.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.01.2017 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1307

      Taps 10 января 2017, 17:40

      Ха ... "Они хорошие футболисты, но их не знаю"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 января 2017, 15:24

      с такими новичками попасть бы в тройку и то проблема да еще с таким стариком-тренером который уже давно думает об отдыхе

      -1
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