Раньери назван тренером года по версии ФИФА

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признан ФИФА лучшим тренером по итогам 2016 года. Об этом стало известно в ходе традиционной церемонии вручения наград ФИФА.

Раньери в минувшем сезоне сенсационно выиграл с «Лестером» золотые награды чемпионата Англии впервые в клубной истории. Помимо Раньери на главный приз были номинированы наставник чемпионов Европы сборной Португалии Фернанду Сантуш, а также главком мадридского «Реала» Зинедин Зидан, которому в минувшем году покорился главный клубный европейский турнир – Лига чемпионов.