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    Раньери назван тренером года по версии ФИФА

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери признан ФИФА лучшим тренером по итогам 2016 года. Об этом стало известно в ходе традиционной церемонии вручения наград ФИФА.

    Раньери в минувшем сезоне сенсационно выиграл с «Лестером» золотые награды чемпионата Англии впервые в клубной истории. Помимо Раньери на главный приз были номинированы наставник чемпионов Европы сборной Португалии Фернанду Сантуш, а также главком мадридского «Реала» Зинедин Зидан, которому в минувшем году покорился главный клубный европейский турнир – Лига чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 21:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 января 2017, 00:11

      Здесь должен быть Сантуш или Зидан!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      100/500 9 января 2017, 22:10

      как заслужил?вот ЗИДАН заслужил.ЛЧ.КЧМ,в пример лига испании 1е место занимает, а РАНЬЕРИ прошлом году как то получил что то он достоин награде?

      -1
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      Рейтинг: +429

      sold93 > 100/500 9 января 2017, 22:42

      ну с мадридским мешком этого половина тренерского топа добьется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 9 января 2017, 21:48

      Заслуженно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 9 января 2017, 21:41

      Мариновал-мариновал Мусу, вынужденная замена в матче с Эвертоном, выходит Муса в первом тайме и забивает 2 гола. Как это называется?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > luke-c1 9 января 2017, 21:55

      Называется - раз в год и палка стреляет. А в реальности ожидания от прошлогодней команды завышены. И тренер пытается доверять им даже несмотря на перспективного Мусу

      1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 9 января 2017, 21:36

      справедливо

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