Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колашинац заменит в «Ювентусе» Эвра

    Защитник «Шальке» Сеад Колашинац попал в сферу интересов «Ювентуса». Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до окончания сезона, что позволит ему перебраться в любой другой клуб на правах свободного агента.

    В Турине рассматривают 23-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины в качестве вероятной замены Патрису Эвра. Уже в январе француз может вернуться в «Манчестер Юнайтед» или перейти в «Вест Хэм».

    В текущем сезоне Колашинац провел 12 матчей за «Шальке» в Бундеслиге, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2017 09:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11