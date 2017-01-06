Колашинац заменит в «Ювентусе» Эвра

Защитник «Шальке» Сеад Колашинац попал в сферу интересов «Ювентуса». Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до окончания сезона, что позволит ему перебраться в любой другой клуб на правах свободного агента.

В Турине рассматривают 23-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины в качестве вероятной замены Патрису Эвра. Уже в январе француз может вернуться в «Манчестер Юнайтед» или перейти в «Вест Хэм».

В текущем сезоне Колашинац провел 12 матчей за «Шальке» в Бундеслиге, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.