Бускетс: «Гол Месси оставил нас в игре»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что его команда могла добиться ничейного результата в первом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

«Гол Месси оставил нас в игре. В ответном матче нам нужно побеждать. «Атлетик» всегда играет очень интенсивно, и мы это знали заранее. На самом деле мы были лучше и вполне могли сравнять счет», – сказал Бускетс.

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 11 января на «Камп Ноу».