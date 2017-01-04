Гвардиола: «Манчестер Сити» не имеет такой истории, как у «Барселоны» или «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда должна войти в историю. По словам испанского специалиста, работники клуба должны поверить в себя.

«Мы не имеем такой истории и титулов, как у «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» или «Манчестер Юнайтед». «Сити» должен постоянно выступать в следующем десятилетии в Лиге чемпионов, чтобы добиться подобного. Это намного важнее для клуба, чем выиграть один титул. Поверьте мне, намного важнее.

Мы должны убедить людей, работающих в этом удивительном клубе, что они хороши. А они действительно хороши. Как и болельщики. Они должны верить», – сказал Гвардиола.