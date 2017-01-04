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    Гвардиола: «Манчестер Сити» не имеет такой истории, как у «Барселоны» или «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его команда должна войти в историю. По словам испанского специалиста, работники клуба должны поверить в себя.

    «Мы не имеем такой истории и титулов, как у «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» или «Манчестер Юнайтед». «Сити» должен постоянно выступать в следующем десятилетии в Лиге чемпионов, чтобы добиться подобного. Это намного важнее для клуба, чем выиграть один титул. Поверьте мне, намного важнее.

    Мы должны убедить людей, работающих в этом удивительном клубе, что они хороши. А они действительно хороши. Как и болельщики. Они должны верить», – сказал Гвардиола.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.01.2017 17:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 января 2017, 20:28

      Зачем ты Арсену комплимент отвесил? Он бы уверен поменял последный десяток лет на один титул и ЛЧ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 января 2017, 19:23

      С таким кошельком, ВСЁ-ВЕТЕР.Только результат на ТАБЛО!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 4 января 2017, 18:28

      Кажется,просто ищет оправданий от неудачно построенной командной игры...

      0
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