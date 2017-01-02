Маркизио: «Из конкурентов «Ювентуса» хочется отметить «Рому»

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от осенней части сезона, а также высказал мнение об основных конкурентах «бьянконери» в Серии А.

«В отличии от прошлого сезона, в нынешнем чемпионате мы хорошо начали. Тем не менее без осечек не обошлось: мы дважды уступили «Милану» и оступились в игре с «Дженоа». Мы сделали определенные выводы, но все же без неудач не обошлось.

Если говорить о наших конкурентах в чемпионской гонке, то здесь мне хочется выделить «Рому» – это прекрасная команда. «Наполи» забуксовал на старте, но, несмотря на это, он тоже является очень сильным оппонентом», – сказал Маркизио.