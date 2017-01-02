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    Маркизио: «Из конкурентов «Ювентуса» хочется отметить «Рому»

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от осенней части сезона, а также высказал мнение об основных конкурентах «бьянконери» в Серии А.

    «В отличии от прошлого сезона, в нынешнем чемпионате мы хорошо начали. Тем не менее без осечек не обошлось: мы дважды уступили «Милану» и оступились в игре с «Дженоа». Мы сделали определенные выводы, но все же без неудач не обошлось.

    Если говорить о наших конкурентах в чемпионской гонке, то здесь мне хочется выделить «Рому» – это прекрасная команда. «Наполи» забуксовал на старте, но, несмотря на это, он тоже является очень сильным оппонентом», – сказал Маркизио.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    02.01.2017 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 06:10

      Лучшебы ты подумал как удержаться на 1 месте

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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 3 января 2017, 00:20

      Ждём-с шестого рекордного подряд Скудетто!!!

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