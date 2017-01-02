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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Хэм» благодаря голам Маты и Ибрагимовича

    Во встрече 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде добыл победу над «Вест Хэмом».

    Три очка манкунианцам принесли точные удары хавбека Хуана Маты и нападающего Златана Ибрагимовича во второй половине матча. Отметим, что с 15-й минуты «молотобойцы» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Софиана Фегули.

    После этой победы «красные дьяволы» продолжают занимать шестую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» остался на 12-м месте.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мата, 63; 0:2 – Ибрагимович, 78.

    Удаления: Фегули, 15 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2017 22:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 3 января 2017, 01:20

      Ибра красавец

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 января 2017, 22:27

      удаления небыло,ибра в офсайде.ПАЗДРАЛЯЕМ

      -1
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 2 января 2017, 22:20

      Поздравляем!!!

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