АПЛ. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Вест Хэм» благодаря голам Маты и Ибрагимовича

Во встрече 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде добыл победу над «Вест Хэмом».

Три очка манкунианцам принесли точные удары хавбека Хуана Маты и нападающего Златана Ибрагимовича во второй половине матча. Отметим, что с 15-й минуты «молотобойцы» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Софиана Фегули.

После этой победы «красные дьяволы» продолжают занимать шестую строчку в турнирной таблице. «Вест Хэм» остался на 12-м месте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мата, 63; 0:2 – Ибрагимович, 78.

Удаления: Фегули, 15 – нет.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ