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    Бывший вратарь «Крыльев Советов» включен в заявку сборной Алжира на Кубок Африки-2017

    Главный тренер сборной Алжира Жорж Лекенс определился с составом своей команды для участия в Кубке Африки-2017. В список не попали 31-летний капитан Карл Меджани и 27-летний Софиан Фегули из-за малой игровой практики.

    Стоит отметить, что в команду приглашен экс-вратарь самарских «Крыльев Советов» Раис М'Боли, выступающий за турецкий «Антальяспор», а также Рияд Марез из «Лестера», который стал седьмым в опросе France Football на обладателя «Золотого мяча».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.01.2017 14:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 января 2017, 10:37

      Больше видимо нет вратарей. вот и вызвали Мболи

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