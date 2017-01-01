Бывший вратарь «Крыльев Советов» включен в заявку сборной Алжира на Кубок Африки-2017

Главный тренер сборной Алжира Жорж Лекенс определился с составом своей команды для участия в Кубке Африки-2017. В список не попали 31-летний капитан Карл Меджани и 27-летний Софиан Фегули из-за малой игровой практики.

Стоит отметить, что в команду приглашен экс-вратарь самарских «Крыльев Советов» Раис М'Боли, выступающий за турецкий «Антальяспор», а также Рияд Марез из «Лестера», который стал седьмым в опросе France Football на обладателя «Золотого мяча».