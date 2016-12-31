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    Каррагер: «Мой любимый момент года? Невилл в «Валенсии»

    В эфире передачи Friday Night Football на Sky Sports постоянный эксперт телеканала Джейми Каррагер подшутил над Гари Невиллом. В качестве ответа на вопрос о любимом моменте футбольного года, экс-защитник «Ливерпуля» назвал увольнение Невилла с поста главного тренера «Валенсии».

    Источник: Twitter

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    31.12.2016 00:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 31 декабря 2016, 09:27

      Если чесно,достал он уже со своими дибильными высказываниями и шутками. Такое чувство что не доиграл ещё своё Каррагер,вот и бесится постоянно кого то пытаясь зацепить,особенно Невилла.

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > ANTITERROR 31 декабря 2016, 16:46

      +1

      1
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