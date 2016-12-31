Каррагер: «Мой любимый момент года? Невилл в «Валенсии»

Если чесно,достал он уже со своими дибильными высказываниями и шутками. Такое чувство что не доиграл ещё своё Каррагер,вот и бесится постоянно кого то пытаясь зацепить,особенно Невилла.
В эфире передачи Friday Night Football на Sky Sports постоянный эксперт телеканала Джейми Каррагер подшутил над Гари Невиллом. В качестве ответа на вопрос о любимом моменте футбольного года, экс-защитник «Ливерпуля» назвал увольнение Невилла с поста главного тренера «Валенсии».
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— Sky Football ⚽️ (@SkyFootball) 30 декабря 2016 г.