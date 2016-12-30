Цаллагов: «Луческу дал понять, что я нужен «Зениту»

удачи и дай бог играть!
A не сидеть на скамейке...
Бывший защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился мнением от своего перехода в «Зенит». По словам футболиста, главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу дал понять, что рассчитывает на него в нынешнем сезоне.
– Мирча Луческу любит универсалов.
– Мне кажется, сейчас многие тренеры их любят.
– С самим Луческу уже общались?
– Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение.
– Он вас в большей степени о чем-то расспрашивал, или наоборот – рассказывал?
– Скорее, просто поддержал. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать.