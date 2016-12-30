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    Цаллагов: «Луческу дал понять, что я нужен «Зениту»

    Бывший защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился мнением от своего перехода в «Зенит». По словам футболиста, главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу дал понять, что рассчитывает на него в нынешнем сезоне.

    – Мирча Луческу любит универсалов.

    – Мне кажется, сейчас многие тренеры их любят.

    – С самим Луческу уже общались?

    – Да. И это общение тоже очень повлияло на мое решение.

    – Он вас в большей степени о чем-то расспрашивал, или наоборот – рассказывал?

    – Скорее, просто поддержал. Дал понять, что я нужен. При этом о футбольных делах и позиции на поле мы пока не говорили. Думаю, и не время еще было. Зачем все в одну кучу мешать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.12.2016 20:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 31 декабря 2016, 00:35

      удачи и дай бог играть!
      A не сидеть на скамейке...

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 30 декабря 2016, 21:54

      Шатаеться ведь зенит пожтому нужен)))

      0
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 30 декабря 2016, 20:56

      О да!!!

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