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    Джикия: «Конфликт с Промесом? Мы профессионалы и будем вместе играть за ромбик»

    Новичок «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что у него нет конфликта с полузащитником московского клуба Квинси Промесом. По словам защитника, они оба являются профессионалами и будут достойно представлять команду.

    «Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в «Спартаке»? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик», – сказал Джикия.

    Источник: Спорт FM

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    30.12.2016 19:46
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +57

      витёчек 30 декабря 2016, 20:51

      ты ещё не достоин ромбика

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > витёчек 18 января 2017, 15:36

      ты чего минус ставишь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 30 декабря 2016, 20:20

      За рульку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 30 декабря 2016, 19:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот и настал тот момент, когда от спартака остался только ромбик. еще лет 10 без трофеев и ромбика не будет)

      -8
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Diman67 30 декабря 2016, 19:59

      зенит - 40 лет без трофеев сидел.

      8
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      ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 > Тraumtanzеr 30 декабря 2016, 20:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит сидел, а спам сейчас сидит. чуешь разницу? запасайтесь терпением, у вас всё впереди)

      -6
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Diman67 30 декабря 2016, 21:45

      зенит в этом году ничего не выиграет в отличии от Спартака.

      4
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Тraumtanzеr 30 декабря 2016, 22:25

      Больше.59

      0
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