Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Шахтер» заработал за год 100 миллионов

    «Шахтер» опубликовал отчет о деятельности клуба за сезон-2015/16. Клуб из Донецка заработал за этот период 2 миллиарда 700 миллионов гривен (около 100 миллионов евро). При этом сумму своих расходов в клубе не раскрывают.

    13 процентов суммы – доходы от коммерческой деятельности клуба, 22 процента – доходы, полученные от участие в еврокубках. Основная часть заработка «Шахтера» – 65 процентов – составляют доходы от трансферов игроков. В прошлом сезоне клуб продал Алекса Тейшейру в китайский «Цзяньсу» за 50 миллионов евро.

    В текущем сезоне «Шахтер» после 18 туров занимает первую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опережая идущее вторым «Динамо» на 13 очков.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2016 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 декабря 2016, 12:11

      Ау, Зенит с Газпромом.Где вы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > kykyi 30 декабря 2016, 12:15

      Наместе!!! Зенит вам уже попугаями говорили,так я повторю от газпрома не зависит ) халк только на продаже футболок принёс нам за 4 года 120 мл $ ! Каждый год еврокубки! Полный стадион,за границей Зенит показывают чаще любого другого клуба рф

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > Rtu 30 декабря 2016, 12:17

      Делай выводы и думай и это малая составляющая ! И продав Халка и гарая заработал 84 мл $ ! А купили Халка за 50 и по старому курсу !!!!! А потратили пока только 15 !!!!! Курите завистники )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Rtu 30 декабря 2016, 12:29

      Речь идет о 2016. Шахтер 100, Зенит 80. Но Зенит круче, однозначно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Rtu 30 декабря 2016, 14:20

      Если предположить, что с футболки прибыль 10$, то получается они продали 12млн штук!!!! Неужели ты в это веришь?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko > filosof sparty 30 декабря 2016, 17:22

      получается в Питере у каждого по 2 шт))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Rtu > filosof sparty 31 декабря 2016, 00:08

      Я говорю о Южной америке и странах СНГ) и это официально )

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 