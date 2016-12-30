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    Новая зарплата Дибалы в «Ювентусе» составит 5 миллионов

    Руководство «Ювентуса» продолжает переговоры с форвардом команды Пауло Дибалой о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport. Они проходят в успешном ключе, что ставит под сомнение возможный переход молодого футболиста в «Реал». Новая зарплата 23-летнего игрока составит около 5 миллионов евро за сезон.

    Известно, что «Реал» готов осуществить трансфер футболиста сборной Аргентины в летнее трансферное окно. Действующее соглашение Дибалы с «Ювентусом» рассчитано до середины 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1381

      marslond 30 декабря 2016, 12:08

      Заслуженно.

      1
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 30 декабря 2016, 10:55

      а сумма отступных???

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 30 декабря 2016, 10:30

      5 лямов мало

      0
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