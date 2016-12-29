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    Брандт и Чалханоглу могут сменить «Байер» на «Манчестер Юнайтед»

    Футболисты «Байера» Юлиан Брандт и Хакан Чалханоглу могут продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, скауты английского клуба уже следят за игроками и посетили ряд матчей Бундеслиги. Кроме «красных дьяволов», в услугах Брандта и Чалханоглу заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

    В нынешнем сезоне Брандт провел за «Байер» в Бундеслиге 16 матчей, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач. На счету Чалханоглу – 13 встреч, четыре забитых мяча и два ассиста.

    Источник: Daily Mail

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    29.12.2016 20:12
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