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    Хави: «Хочу вернуться в Барселону, чтобы заняться тренерской деятельностью»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признал, что в будущем он бы мог возглавить национальную команду Каталонии.

    Напомним, что вчера испанец сыграл в составе каталонской сборной в матче против Туниса (3:3, по пен. 2:4).

    «Никогда не сможешь угадать, как будут развиваться события. Получается, что ничего исключать нельзя. Сейчас еще рано строить планы, но одна из главных идей – вернуться в Барселону, где я планирую заняться тренерской деятельностью. Именно там находится мой дом, и там я чувствую себя очень комфортно», — сказал Хави в интервью Cope.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 10:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 29 декабря 2016, 13:16

      Хави и иньеста... главный тренер и помощник тренера самый раз место энрики... мы просто мозг и машина вместе...

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