Жиру готов продлить контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру близок к продлению контракта с клубом.

«Мое позднее возвращение с Евро-2016 пошло мне на пользу, я смог нормально отдохнуть. Но место в атаке команды занял другой нападающий. Этот сезон складывается для меня сложно, я пропустил полтора месяца из-за повреждения.

Но для меня важно было продолжать работать. Я должен всегда быть сосредоточен и ждать, когда придет мое время. В прессе пишут, что я уже подписал новый контракт с клубом, но это не так. Возможно, это случится уже в ближайшее время», – приводит слова Жиру Sky Sports.

Стоит отметить, что действующий контракт Жиру рассчитан до середины 2018 года. В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 11 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.