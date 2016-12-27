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    Азар: «До конца сезона еще четыре месяца, но мы хотим остаться на первом месте»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от 50 гола в составе лондонского клуба и рассказал об амбициях команды в гонке за чемпионство.

    «Очень приятно попасть в список людей, которые достигали данной отметки в этом клубе. Я счастлив быть здесь и хочу выиграть все, что можно. До конца сезона целых четыре месяца, но мы хотим остаться на первом месте. Прошлый сезон был трудным, и в текущем мы хотим выступить лучше», — сказал бельгиец.

    После 18 туров «Челси» лидирует в чемпионате Англии, имея семь очков отрыва от «Манчестер Сити».

    Источник: ФК «Челси»

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    27.12.2016 19:19
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