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    Бонуччи из-за болезни сына задумывался о завершении карьеры

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи заявил, что задумывался о завершении футбольной карьеры из-за болезни сына. Напомним, недавно 29-летний итальянец продлил контракт с туринским клубом до лета 2021 года.

    «Этот кошмар длился с конца июня и остался позади только недавно. Мы с женой повторяем Маттео, что он победитель и выиграл самый важный бой. Он снова играет с братом и скоро вообще начнет с ним драться.

    Перед операцией Маттео начал рычать, будто лев. Тем самым он придавал сил даже не себе, а нам. Я же сидел в углу и разговаривал с богом: «На все твоя воля, но помни, что он всего лишь ребенок», – сказал Бонуччи.

    Источник: Goal.com

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    27.12.2016 18:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 27 декабря 2016, 18:58

      Леонардо лев думаю и его сын тоже,здоровья!!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +69

      ДИМА1980 27 декабря 2016, 18:52

      здоровья пацану.

      2
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