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    Гвардиола хочет продлить победную серию «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после крупной победы над «Халл Сити» в матче 18-го тура АПЛ подчеркнул, что его команда не намерена останавливаться на достигнутом.

    «Три победы подряд – хороший результат, но его недостаточно, потому что в Премьер-лиге мы имеем дело с сильными соперниками. Теперь восстановим силы и начнем подготовку к поездке на «Энфилд», – сказал Гвардиола.

    Испанский специалист также поделился впечатлениями от своего первого рождественского матча в Англии.

    «Это особенный день и атмосфера была особенной. Праздничный матч для болельщиков – хорошая традиция».

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    27.12.2016 10:36
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