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  • Джорджевич: «Зенит» постарается снова оставить «Спартак» без чемпионства»

Джорджевич: «Зенит» постарается снова оставить «Спартак» без чемпионства»

26 декабря 2016, 14:50
35

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич подчеркнул, что главной задачей на сезон для петербургского клуба является завоевание чемпионства РФПЛ. Также игрок отметил, что сине-бело-голубые приложат все усилия, чтобы оставить без титула лидирующий ныне «Спартак». После 17-ти туров красно-белые опережают «Зенит» в турнирной таблице на пять очков.

«У нас большие амбиции, которые всегда стоят на первом месте. Главное для «Зенита» – победа в чемпионате России. Наше турнирное положение сейчас нельзя назвать завидным. «Спартак» находится в отличной форме, они могут завоевать титул спустя 15 лет, но мы приложим все усилия, чтобы снова оставить красно-белых без чемпионства», – приводит слова Джорджевича CDM.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Джорджевич Лука
Комментарии (35)
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Zeff
1482755001
Джорджевич дело говорит. Нервнобольные, отдохните!
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nik55
1482755157
что то бомжатиной завоняло
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nik55
1482755289
голубые приложат все усилия, чтобы оставить без титула лидирующий ныне «Спартак»----. мечтать не вредно
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alll-1
1482755336
ОУКБ
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Диктор
1482755723
Хотеть не вредно.
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Gullit 76
1482755833
У Зенита до встречи со Спартаком 4 тура проходные,а у Спартака Краснодар и Локо.В этих пяти турах всё и решится.
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alp
1482755883
да, в этом году спартаку будет вдвойне обидно в очередной раз пролететь мимо золота - за 15 лет они никогда не были так к нему близки )))
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Тraumtanzеr
1482756126
Сразу видна школа Генашки Орлова. Обожрутся бомжедония и хуйню несут.
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subbotaspartak
1482760734
Зачем слова? Давайте подождём, С весною на поля опять пойдём. А языком охота - ради бога, Тем более в словах уже тревога.
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Beim
1482763679
Не удивительно от игрока зенита слышать " мы приложим все усилия, что бы снова оставить кб без чемпионства" вот так в зените все и живут, не самим чего то достигнуть, а другим не дать...
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