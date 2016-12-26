Джорджевич: «Зенит» постарается снова оставить «Спартак» без чемпионства»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич подчеркнул, что главной задачей на сезон для петербургского клуба является завоевание чемпионства РФПЛ. Также игрок отметил, что сине-бело-голубые приложат все усилия, чтобы оставить без титула лидирующий ныне «Спартак». После 17-ти туров красно-белые опережают «Зенит» в турнирной таблице на пять очков.

«У нас большие амбиции, которые всегда стоят на первом месте. Главное для «Зенита» – победа в чемпионате России. Наше турнирное положение сейчас нельзя назвать завидным. «Спартак» находится в отличной форме, они могут завоевать титул спустя 15 лет, но мы приложим все усилия, чтобы снова оставить красно-белых без чемпионства», – приводит слова Джорджевича CDM.