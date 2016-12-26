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    Джорджевич: «Зенит» постарается снова оставить «Спартак» без чемпионства»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич подчеркнул, что главной задачей на сезон для петербургского клуба является завоевание чемпионства РФПЛ. Также игрок отметил, что сине-бело-голубые приложат все усилия, чтобы оставить без титула лидирующий ныне «Спартак». После 17-ти туров красно-белые опережают «Зенит» в турнирной таблице на пять очков.

    «У нас большие амбиции, которые всегда стоят на первом месте. Главное для «Зенита» – победа в чемпионате России. Наше турнирное положение сейчас нельзя назвать завидным. «Спартак» находится в отличной форме, они могут завоевать титул спустя 15 лет, но мы приложим все усилия, чтобы снова оставить красно-белых без чемпионства», – приводит слова Джорджевича CDM.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 14:50
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 26 декабря 2016, 20:33

      Детский сад, я как болельщик Зенита могу сказать, что языком трепать, весной и увидим, нам нужно было обыгрывать Краснодар и Терек а не пешком по полю ходить, теперь тяжело догонять будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 декабря 2016, 18:33

      Флаг в руки, барабан на шею, вымпел на спину!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 26 декабря 2016, 18:01

      Мечтай.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 26 декабря 2016, 17:51

      весной увидим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim 26 декабря 2016, 17:47

      Не удивительно от игрока зенита слышать " мы приложим все усилия, что бы снова оставить кб без чемпионства" вот так в зените все и живут, не самим чего то достигнуть, а другим не дать...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      таптыж 26 декабря 2016, 17:13

      в следущем году посмотрит !!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 26 декабря 2016, 16:58

      Зачем слова? Давайте подождём,
      С весною на поля опять пойдём.
      А языком охота - ради бога,
      Тем более в словах уже тревога.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > subbotaspartak 26 декабря 2016, 22:38

      Лучшее на данный момент

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 26 декабря 2016, 16:17

      «Зенит» нацелился на Роббена

      -3
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      Рейтинг: +134

      FCQ 26 декабря 2016, 16:07

      Да не джорджович мы вас на Арене ждем еще ох как ждем!!!

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 декабря 2016, 15:46

      Нужно меньше трындеть и надёжнее играть. В своё время Спивак говорил полюбому чеспионство Зенит возмёт, тогда на 1м месте шли после 1го круга, в итоге третье место на финише

      1
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