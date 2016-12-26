Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Венгер: «Вест Бромвич» – опасный соперник»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча с «Вест Бромвич Альбион» оценил сильные стороны соперника.

    «Вест Бромвич» является типичной командой Тони Пулиса. Это подразумевает под собой хорошую организованность, они сильны физически, показывают хороший футбол и в последние годы выросли в техническом плане.

    Можно с уверенностью сказать, что это опасный соперник. Команда закрепилась в Премьер-лиге, показывая свой стиль игры, под него они приглашают нужных игроков. Важное значение имеют также качество работы и уровень всех сотрудников клуба.

    Но с нашей стороны не будет недооценки такого серьезного соперника», – заявил Венгер.

    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Вест Бромвич» состоится в понедельник, 26 декабря, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Арсенал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 06:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 