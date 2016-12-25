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    Агент Хачериди заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом»

    Футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди, заявил, что его клиент не ведет переговоров с «Зенитом». Напомним, ранее сообщалось, что петербургский клуб может приобрести 29-летнего футболиста за 4 миллиона евро.

    «У Хачериди контракт с «Динамо» до 30 июня 2018 года, то есть еще полтора года. Переговоров с «Зенитом» по Евгению Хачериди нет. Переговоры – это когда поступает официальное предложение в клуб. Кроме того, что «Динамо» не ведет переговоры с «Зенитом», оно и не продаст Хачериди за 4 миллиона», – сказал Шаблий в интервью «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 26 декабря 2016, 10:25

      хохлов еще тут не хватало

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      Рейтинг: +57

      Ailend > Garrincha58 29 декабря 2016, 13:07

      ну Тимощук играл же, норм все было.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 декабря 2016, 09:36

      Бомбардиру похоже опять писать нечего, уже замусолили эту тему(((

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      Рейтинг: +107

      nikita08 26 декабря 2016, 01:23

      Кто то не договаривает.

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