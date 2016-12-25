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    Джонс: «Думаю, я стал старше и мудрее»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс заявил, что стал иначе относиться к восстановлению после нагрузок. По словам футболиста, он стал старше и мудрее.

    «Думаю, я стал старше и мудрее. Я понял, насколько важно правильно восстанавливаться. Когда я был моложе, то все воспринимал по-другому. После игры я мог просто пойти поесть или поиграть в PlayStation. Теперь я понимаю, что это важная часть работы футболиста, а потому стал восстанавливаться должным образом. Я понял, что это лучший способ подходить к следующей игре в идеальной готовности», – сказал Джонс.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    25.12.2016 00:23
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