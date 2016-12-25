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    Куман считает, что «Эвертон» должен быть агрессивным в каждом матче

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман выразил удовлетворение от игры команды в матчах против «Арсенала» и «Ливерпуля», но заявил, что команда должна действовать в каждом матче агрессивнее.

    «У нас нет времени делать паузы, календарь очень сложный. Нужно двигаться вперед. Я доволен игрой команды в двух последних матчах: с «Арсеналом» и «Ливерпулем». В этих встречах мы играли агрессивно, но проблема в том, что эта агрессия должна быть в каждом матче. Я люблю работать, мне нравится это делать постоянно, но все знают, что Рождество – это время для семьи. Нужно найти этот баланс во время Рождества и Нового года, хотя это довольно трудно», – сказал специалист.

    Источник: Skysports

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    25.12.2016 00:11
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