Раньери не считает «Севилью» лучшим жребием для «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, английскому клубу предстоит сразиться с «Севильей».

«По поводу Лиги чемпионов многие скажут: «Севилья» – отличный жребий. Почему они так говорят? «Севилья» выиграла три титула подряд. Для нас это непростой жребий, но все нормально. Пройти дальше – наша маленькая мечта. Что касается чемпионата Англии, то нам нужно набрать 40 очков. И тогда мы будем в безопасности от вылета», – сказал специалист.