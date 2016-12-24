Игбун намерен покинуть «Уфу»

Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун поделился планами насчет своей дальнейшей карьеры. По словам 26-летнего нигерийца, он намерен сменить клуб нынешней зимой.

«Переговоры идут, но я точно знаю, что хочу покинуть «Уфу». Тем не менее, после разговора с президентом клуба и новым главным тренером, есть вариант, что я останусь до лета.

В «Уфе» я оказался благодаря Виктору Гончаренко. Рад, что он возглавил ЦСКА, так как заслуживает этого. Буду надеяться, что его прогресс там продолжится.

Всем известны причины, по которым я не выступал за сборную Нигерии в последнее время. Главное для меня в данный момент – это клубная карьера, но если меня вызовут в национальную команду в следующем году, сочту это честью. В обратном случае, просто пожелаю сборной всех благ», – приводит слова Игбуна Completesportsnigeria.com.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Игбун принял участие в 16-ти матчах, отметившись двумя забитыми голами.