Галлиани получил от Ибрагимовича поздравление с победой «Милана» в Суперкубке Италии

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, защищающий ныне цвета «Манчестер Юнайтед», отправил вице-президенту «россонери» Адриано Галлиани поздравительное SMS по случаю победы подопечных Винченцо Монтеллы над «Ювентусом» (1:1, 4:3 по пенальти) в поединке за Суперкубок Италии.

«Великолепно! Поздравляю. Вперед, «Милан»!» – написал Ибрагимович.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Кроме того, с 2004 по 2006 год швед также являлся игроком «Ювентуса».