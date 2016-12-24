Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Галлиани получил от Ибрагимовича поздравление с победой «Милана» в Суперкубке Италии

    Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, защищающий ныне цвета «Манчестер Юнайтед», отправил вице-президенту «россонери» Адриано Галлиани поздравительное SMS по случаю победы подопечных Винченцо Монтеллы над «Ювентусом» (1:1, 4:3 по пенальти) в поединке за Суперкубок Италии.

    «Великолепно! Поздравляю. Вперед, «Милан»!» – написал Ибрагимович.

    Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Кроме того, с 2004 по 2006 год швед также являлся игроком «Ювентуса».

    Источник: ФК «Милан»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 