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    Галлиани: «Победа в Суперкубке Италии над «Ювентусом» – самая важная для меня»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» в поединке за Суперкубок Италии. Напомним, что миланский клуб оказался сильнее своего соперника в серии послематчевых пенальти.

    «Я испытываю смешанные эмоции. Во мне перемешались слезы и радость. Спустя пять лет «Милан» вновь выиграл Суперкубок. Этот трофей стал для меня самым важным.

    Я был очень тронут, когда Пашалич забил решающий пенальти. Рад за этого парня, так как многие не понимали его перехода в наш клуб. Он показал свое мастерство и принес «Милану» победу», – сказал Галлиани.

    Источник: Football Italia

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    24.12.2016 09:36
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