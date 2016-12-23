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    Насри: «В Севилье вкусная еда и красивые девушки»

    Полузащитник «Севильи» Самир Насри рассказал о причинах перехода в испанский клуб и впечатлениях от новой команды.

    «Гвардиола хотел, чтобы я остался, но после пяти лет в Манчестере — где в последние годы у меня было много травм — мне хотелось чего-то нового. Я много спрашивал у Наваса, Силвы и Нолито о городе, все оказалось идеально. Тут вкусная еда и красивые девушки. Главный тренер Хорхе Сампаоли прибыл сюда с задачей, сопоставимой его победе на Копа Америка в 2015 году. Гвардиола рассказал мне много хороших вещей об ассистенте Хуанме Лильо. В итоге предложение показалось мне идеальным», — сказал Насри в интервью с испанским журналистом Рубеном Уриа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 21:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 01:01

      Гвардиоле не угодишь)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 23 декабря 2016, 21:32

      Насри: «В Севилье вкусная еда и красивые девушки» - А теперь там еще на один Загубленный Талант больше.

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