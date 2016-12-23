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    «Челси» и «Шанхай СИПГ» договорились о трансфере Оскара

    Полузащитник «Челси» Оскар продолжит карьеру в «Шанхай СИПГ». Клубы пришли к общему знаменателю в переговорах об условиях трансфера 25-летнего бразильца. На данный момент финансовые подробности сделки не разглашаются, но ранее сообщалось о сумме до 80 миллионов евро.

    Оскар перешел в «Челси» в 2012 году из «Интернасионала». В текущем сезоне он сыграл в 11 матчах своей команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

    «Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

    Источник: ФК «Челси»

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    23.12.2016 11:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +169

      TY13R 23 декабря 2016, 18:57

      с такими темпами скоро все будут смотреть чемпионат Китая))

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 23 декабря 2016, 16:18

      Спасибо за все и удачи в будущем

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 декабря 2016, 14:53

      вместе с халком отличная связка будет удачи

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 декабря 2016, 14:33

      Всё-таки перешёл... Ну ладно, это его выбор и он прекрасно знает на что идёт...

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 декабря 2016, 13:48

      Футболка маломерная!)

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 23 декабря 2016, 13:27

      Повелся на бабки, про карьеру можно забыть,

      0
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      Рейтинг: +12

      Vieri89 23 декабря 2016, 13:04

      Ёлка украшена стрёмно!

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 декабря 2016, 12:33

      Красава, всё правильно сделал ! Такой шанс правнуков всем обеспечить, его нельзя упускать !

      1
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 23 декабря 2016, 12:29

      Жалко парня. Молодой ведь ещё совсем

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 декабря 2016, 12:26

      Продался....с завершением карьеры в сборной можно поздравить

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