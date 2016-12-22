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    Кучук сожалеет, что не сумел привести «Локомотив» к чемпионству в РФПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Леонид Кучук выразил сожаление, что не сумел привести команду к чемпионству в РФПЛ. Напомним, белорусский специалист возглавлял железнодорожников с 2013 по 2014 год.

    «Кубань» сейчас на 14-м месте в ФНЛ. Не видно ее и не слышно. И это при таких традициях. Немножко обидно за все это. А в «Локомотиве» что? Когда я приходил, команда была уровня восьмого-девятого места. Начали подниматься. Жаль, не выиграли чемпионат – хотели, но... Я очень болезненно это воспринял. Но даже бронза – первая медаль за восемь лет. А что не стали чемпионами, так нужно понимать: на большой результат должны работать не только тренер и игроки, но и клубный менеджмент. Скажу так. И хватит», – сказал Кучук.

    Источник: Pressball

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    22.12.2016 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 23 декабря 2016, 13:09

      Все сожалеем...

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:33

      хороший тренер,а вот Менталитет у нас таков что Спартак что Локо что Рубин будут ставить задачу выйграть а в итоге 7-8 место

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 декабря 2016, 00:39

      не скоро стать им чемпионом! да и навряд ли их то то вытащит :D

      -1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 декабря 2016, 23:33

      Херня, берите в "Локомотив" игроков тверской "Волги", - всех оптом, недорого. Они практически все на уровне мастера Тверьвагонзавода, а плюс, - готовы ездить на тренировки и игры на своих изделиях - защищать честь РЖД! С ув.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 декабря 2016, 23:15

      А что, были предпосылки?,
      По-моему только в его мозгу.
      Это называется " хотелки" ))))

      -2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > dyema 23 декабря 2016, 13:32

      Давно за футболом следишь,знаток? Локомотив в том сезоне до последнего тура претендовал на чемпионство. Так что твои высказывания не уместны

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