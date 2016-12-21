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    Райола: «Ведем переговоры с английскими клубами по Балотелли»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Ниццы» Марио Балотелли, заявил, что ведет переговоры с рядом английских клубов по переходу игрока. По словам представителя, он всегда знал, что игрок наберет прежнюю форму.

    «Да, мы уже ведем переговоры с английскими клубами, но об этом пока рано говорить. Я всегда знал, что Марио снова наберет форму. Он уже показывал стабильную игры в последний год в «Ливерпуле», ведь Марио не был так эмоционален, как ранее. Очень жаль, что Клопп не дал ему шанса проявить себя, но Марио все доказал себе, а не другим», – сказал Райола.

    Источник: Football Italia

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    21.12.2016 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 22 декабря 2016, 07:19

      в чемпионшип например Ньюкасл..хотя там есть Митрович,ну если на замену...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 21 декабря 2016, 21:52

      ой не нужно ему сейчас ни куда уходить... ой не нужно...

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