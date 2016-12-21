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    Моуринью настаивает на приобретении Гризманна

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». На приобретении 25-летнего футболиста настаивает главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Скоро стороны намерены сесть за стол переговоров. Не исключено, что француз пополнит состав «красных дьяволов» уже в зимнее трансферное окно. Сумма сделки может составить около 71 миллиона евро.

    В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21-м поединке, записав в свой актив девять голов и шесть результативных передач.

    Источник: The Sun

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    21.12.2016 17:19
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 декабря 2016, 14:42

      Да

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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 декабря 2016, 12:31

      Пусть с начала в ЛЧ попадёт, а потом настаивает))

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 22 декабря 2016, 12:12

      Лайфхак - купить топ11 лучших игроков мира, сказать им - "ну вы сами знаете что делать".
      Так и я тренькать могу.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 21 декабря 2016, 20:45

      Как правильно сказал Каррера: мало купить игрока за 100 миллионов. Его нужно правильно и мотивировать, и правильно выстроить его игру в команде. У Маура уже и так одно 120 миллионное дарование носится, сам не зная зачем, по полю. Но может Мауру приятно смотреть на дорогих игроков, так же как приятно смотреть на дорогие машины.

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 21 декабря 2016, 20:07

      пошел, пошел развал!!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 декабря 2016, 19:48

      МоДуриньо ,скоро начнёт настаивать на приобретении Рональду и Месси, а толк когда будет ????

      1
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 21 декабря 2016, 19:12

      Итак упакованы под завязку,но атмосферы победителя в команде нет,как при Сэре Алексе

      1
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      Рейтинг: -242

      kauk 21 декабря 2016, 18:49

      норм будет приобретение гризман стоит этих денег

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 21 декабря 2016, 18:36

      Надеюсь Гризман не дурак и не будет губить свою карьеру

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Александр 13 22 декабря 2016, 16:50

      а с чего он должен карьеру загубить в МЮ? тем более Гризманн 1-2 месяца назад говорил что расспрашивает у Погба про Юнайтед, про Моуриньо, и что хотел бы с Погба играть в одном клубе. намёк понят?

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 декабря 2016, 18:07

      Если это случится, а еще Ибра продлит контракт, то Руни, к сожалению присядет на лавку...

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