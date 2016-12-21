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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить соглашение с Моуринью

21 декабря 2016, 15:28
5

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает предложение главному тренеру Жозе Моуринью о продлении контракта. Нынешний договор специалиста, возглавившего манкунианцев перед началом этого сезона, истекает в 2019 году, однако руководство «красных дьяволов», которое устраивают текущие результаты команды, готово пролонгировать его уже сейчас.

После 17-ти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков и отставая от лидера на 13 баллов.

Источник: Guardian.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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zatonn
1482324557
По-моему, ещё рановато об этом говорить. Посмотреть результаты ЛЕ, ну и АПЛ к концу весны.
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FanatSerj
1482325029
ах-ххааа-ххаа эти англосаксы уже раскусили русскую схему откатов по тренерам...... ))) Сначала подписать контракт с офигенными отступными за каждый оставшийся год контракта, а потом его надменно разорвать, вот мол тренер совсем на букву "М" и не Моуриньо. Профит, кучу лямов отмыто и благородно освоено, все довольны ))) Спросите у Капелло и тех кто контракт ему тот эпичный контракт подписал
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panmon
1482325197
Бред с контрактами вообще! То что команда играет нормально совершенно не отменяет факт места на котором она находится! И если с игроками еще ок, то не уверен что за Моуриньо стоит очередь сейчас. Он либо тренировал уже клуб либо не пойдет к прямым конкурентам
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GenghisKhan
1482326761
Думаю, что все таки продлят контракт в конце сезона, если игра команды будет и дальше прогрессировать...очень надеюсь, что они попадут в топ 4 в конце сезона...
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ivanthebest
1482328710
По-моему бред! Вот отработает до 2018 года, тогда и можно будет смотреть по резалтам. А то с Челси у него уже был подписан контракт новый, более чем на 3 года... И что в итоге? Провал в этом же сезоне...
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