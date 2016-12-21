«Манчестер Юнайтед» хочет продлить соглашение с Моуринью

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время сделает предложение главному тренеру Жозе Моуринью о продлении контракта. Нынешний договор специалиста, возглавившего манкунианцев перед началом этого сезона, истекает в 2019 году, однако руководство «красных дьяволов», которое устраивают текущие результаты команды, готово пролонгировать его уже сейчас.

После 17-ти туров «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков и отставая от лидера на 13 баллов.